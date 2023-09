https://fr.sputniknews.africa/20230920/pretoria-considere-moscou-comme-un-partenaire-strategique-selon-un-diplomate-sud-africain-1062232170.html

Pretoria considère Moscou comme un partenaire stratégique, selon un diplomate sud-africain

2023-09-20T10:30+0200

La mission diplomatique sud-africaine à Moscou œuvre pour que "les relations commerciales se renforcent" entre la Russie et l’Afrique du Sud, a confié à Sputnik Afrique Douw Vermaak, conseiller politique auprès de l’ambassade.Ce salon international se passe à Moscou et rassemble des producteurs d'aliments, de boissons et d'ingrédients de 1000 sociétés de 39 pays. À part l’Afrique du Sud, le continent africain est représenté par l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, l’Éthiopie, l’Ouganda."Des fruits, du vin et des fruits de mer frais, voici notre focus"La focalisation sur le renforcement des liens bilatéraux est le résultat du sommet des BRICS d'août en Afrique du Sud, qui visait à renforcer les relations économiques entre les pays du bloc, a expliqué le diplomate.Actuellement, 55% des exportations sud-africaines vers la Russie sont soit des produits alimentaires, soit des produits liés à l'industrie agricole.Les agrumes constituent la majeure partie des exportations vers la Russie, selon Douw Vermaak. En saison, 80% des oranges et des citrons présents dans les magasins russes proviennent d'Afrique du Sud. De plus, les exportations de vins sont "exceptionnellement bonnes", a-t-il ajouté, soulignant qu'on les trouve dans la plupart des restaurants de Moscou et de Saint-Pétersbourg.Ce pays africain envisage d’exporter du poisson et des fruits de mer vers la Russie, a révélé l'ambassadeur. Par exemple, l'Afrique du Sud pourrait fournir des huîtres afin de remplacer les marchés du Japon et de la Nouvelle-Zélande, que Moscou "a perdus".Deux sommets cruciauxAvec l’élargissement des BRICS, le diplomate table sur l’augmentation du commerce intra-groupe. Trois pays africains au sein de l’organisation (l’Afrique du Sud l’a rejoint en 2011, l’Égypte et l’Éthiopie ont été invitées lors du récent sommet du groupe en août) vont garantir "que la voix de l’Afrique devienne plus forte", assure le diplomate.Quant au sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu en juillet, son objectif consistait à "réintroduire la Russie auprès du continent africain après une très longue absence sur notre marché", soutient le diplomate.

