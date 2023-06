https://fr.sputniknews.africa/20230622/le-president-tchadien-appelle-a-annuler-les-dettes-des-pays-pauvres-1060097881.html

Le Président tchadien appelle à annuler les dettes des pays pauvres

Le Président tchadien appelle à annuler les dettes des pays pauvres

Les dettes des pays pauvres les plus exposés aux effets du changement climatique doivent être supprimées, a déclaré le Président du Tchad lors du sommet pour... 22.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-22T22:41+0200

2023-06-22T22:41+0200

2023-06-22T22:41+0200

international

tchad

réchauffement climatique

climat

afrique

pays pauvres très endettés (ppte)

sécurité alimentaire

république centrafricaine

ghana

guinée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/19/1057081640_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_483329c462cee904a07c6d2fa1523190.jpg

Le Président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno a appelé l’Occident à effacer les dettes des pays africains les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique lors de son discours au sommet pour un nouveau pacte financier qui s’est ouvert à Paris ce jeudi le 22 juin.La liste des pays à faible revenu comprend la plupart des pays africains, dont le Tchad, la RCA, la Guinée, le Ghana, le Zimbabwe, l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Mali, le Mozambique et d’autres. Selon Mahamat Idriss Déby Itno, les pays à un taux d’endettement élevé sont obligés de faire face à de nombreux chocs extérieurs sans réellement posséder de dispositifs financiers pour y réussir.Ces 10 dernières années, le Tchad a constamment investi dans la réduction de son niveau d’endettement estimé aujourd’hui à 36,2%. Des efforts ont été entrepris pour lancer les réformes structurelles visant à favoriser davantage la mobilisation des ressources internes, diversifier l’économie et réduire la dépendance du secteur pétrolier. Tout de même, "le niveau d’endettement du Tchad est de 36,2 % en 2023 ce qui est encore loin du seuil de 70% de la région", a déploré le Président tchadien.Le Tchad est l’un des pays les plus exposés au changement climatique qui pèse sur l’agriculture et l’élevage avec des menaces concrètes sur la sécurité alimentaire, a poursuivi le Président. Et de noter que "les vies humaines méritent une attention mondiale".En même temps, Mahamat Idriss Déby Itno a appelé la communauté internationale à développer les dispositifs de financement plus flexibles et au minimum de procédures administratives, afin d’aider les pays d’Afrique à "lutter contre les changements climatiques, assurer la sécurité alimentaire et apporter les réponses aux importants défis humanitaires et sécuritaires auxquels nous sommes collectivement confrontés".Sommet de ParisPlusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’institutions financières internationales et d’ONG se sont rassemblés ce 22 juin à Paris pour discuter d’un nouveau pacte financier mondial.Convoqué sur l’initiative du Président Macron, le sommet est censé apporter des réponses aux difficultés que rencontrent les pays du Sud notamment pour ce qui est de la problématique du réchauffement climatique.

tchad

afrique

république centrafricaine

ghana

guinée

zimbabwe

ouganda

kenya

tanzanie

mali

mozambique

paris

france

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, tchad, réchauffement climatique, climat, afrique, pays pauvres très endettés (ppte), sécurité alimentaire, république centrafricaine, ghana, guinée, zimbabwe, ouganda, kenya, tanzanie, mali, mozambique, aide financière, aide humanitaire, paris, france, afrique subsaharienne