Depuis 2015, la CIA a dépensé des dizaines de millions de dollars pour entraîner les services ukrainiens, écrit le Washington Post après avoir interviewé plus de deux douzaines de responsables du renseignement et de la sécurité ukrainiens et occidentaux.Ainsi, les services ukrainiens ont été à l’origine des frappes sur le pont reliant la Crimée à la région de Krasnodar, selon le journal. Le SBU, service de sécurité d'Ukraine, a frappé ce pont à deux reprises en 2022 et 2023.Le GUR, service de renseignement militaire de l'Ukraine, a utilisé sa propre flotte de drones pour lancer des dizaines d’attaques sur le sol russe, poursuit le Washington Post. Elles comprennent celle d’un drone qui a brièvement incendié une partie du toit du Kremlin en mai 2023. Au total, Kiev est impliqué dans des dizaines d’attaques de drones contre des cibles en Russie.La CIA "a fourni à l'Ukraine des systèmes de surveillance avancés, formé des recrues en Ukraine et aux États-Unis, construit de nouveaux quartiers généraux pour les départements de l'agence de renseignement militaire ukrainienne et partagé des renseignements à une échelle qui aurait été inimaginable" avant le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014 et le déclenchement de l’opération militaire en février 2022, selon les officiels, relayés par le journal américain.Réaction russeDès le début, Moscou a imputé la responsabilité des attaques aux services ukrainiens, bien que ces derniers n'aient pas immédiatement reconnu leur implication.Suite à la première frappe du pont de Crimée le 8 octobre 2022, Vladimir Poutine a accusé les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de l’explosion. Il a qualifié l’attaque, qui a fait 4 morts, d'acte terroriste.Neuf mois après, le 17 juillet 2023, deux drones de surface ont encore attaqué le pont. Deux personnes sont mortes.Trace américaineL’implication américaine dans ces deux attaques a été mise en avant par Seymour Hersh, journaliste américain.Au cours de la deuxième frappe, Kiev a utilisé des technologies américaines, a affirmé le journaliste d’investigation fin juillet, citant une source au sein des services du renseignement américain.Au total, "le rôle de l'administration Biden dans ces deux attaques a été essentiel", a-t-il jugé.

