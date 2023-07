https://fr.sputniknews.africa/20230727/le-role-de-washington-dans-les-attaques-contre-le-pont-de-crimee-est-essentiel-selon-hersh-1060841558.html

Le rôle de Washington dans les attaques contre le pont de Crimée est "essentiel", selon Hersh

Le rôle de Washington dans les attaques contre le pont de Crimée est "essentiel", selon Hersh

Au cours de sa récente attaque contre le pont de Crimée russe qui a fait deux morts et a endommagé sa construction, Kiev utilisait des technologies... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T18:30+0200

2023-07-27T18:30+0200

2023-07-27T18:30+0200

seymour hersh

crimée

pont de crimée

ukraine

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/12/1060605145_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_c6fe3e85515d613100a7a787ca1feedc.jpg

Les attaques de Kiev contre le pont de Crimée le 8 octobre et le 17 juillet ne se sont pas déroulées sans participation des États-Unis, estime le journaliste américain Seymour Hersh.Il fait également part de sa conversation avec un membre des services de renseignement américains au sujet de la deuxième attaque.Ce dernier a également fait comprendre que Washington ne s’inquiétait guère face à de possibles représailles de la part de Moscou.Attentat meurtrier sur le pont de CriméeDepuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, le pont de Crimée, reliant la péninsule au territoire de Krasnodar, a été attaqué à deux reprises: le 8 octobre 2022 et le 17 juillet 2023.La deuxième attaque impliquant des drones marins a causé des dommages à la chaussée, provocant l’interruption de la circulation automobile du 17 au 18 juillet. Elle a été partiellement rétablie depuis. L’attaque a tué un couple et blessé leur enfant.

crimée

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

seymour hersh, crimée, pont de crimée, ukraine, conflit ukrainien