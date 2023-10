https://fr.sputniknews.africa/20231021/une-roquette-himars-interceptee-intacte-dans-le-donbass-1062984908.html

Une roquette HIMARS interceptée intacte dans le Donbass

Une roquette HIMARS interceptée intacte dans le Donbass

Malgré les maints avertissements de Moscou, l'Occident poursuit ses livraisons d’armes à Kiev. Les militaires russes ont pris en trophée une roquette presque... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T19:17+0200

2023-10-21T19:17+0200

2023-10-21T19:17+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

donbass

m142 himars

lance-roquettes

sputnik

défense antiaérienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103187/04/1031870443_0:0:1868:1050_1920x0_80_0_0_3c8100275d62b026d8ecffe17471f223.jpg

Après un bombardement ukrainien de Donetsk ce 21 octobre, un projectile de lance-roquettes multiples HIMARS américain a été récupéré grâce aux tirs précis de la défense aérienne russe, a rapporté un correspondant de Sputnik.La roquette interceptée par les forces russes est tombée dans le quartier Boudionnovski de Donetsk. De tels trophées sont très rares à obtenir. Une inspection préliminaire permet d'affirmer que la plupart des composants électroniques ont été préservés.Les civils ciblésPlus tôt, les forces armées ukrainiennes ont mené une frappe d'artillerie massive sur Donetsk.Les tirs ont touché plusieurs sites civils: un centre commercial et des stations-service. De nombreuses voitures ont été endommagées, dont une ambulance qui a brûlé.Des pertes considérables en 24hSelon le bilan quotidien de la Défense russe, les plus grandes pertes ukrainiennes ont eu lieu sur l’axe de Donetsk, avec environ 260 hommes tués ou blessés.Les forces de Kiev en ont perdu jusqu’à 140 autres dans la zone du sud de Donetsk et près de 20 sur l’axe de Zaporojié.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 504 avions, 253 hélicoptères et 8.127 drones. Celle-ci a détruit 441 systèmes de défense sol-air, 12.828 chars et autres blindés, 1.166 lance-roquettes multiples, 6.843 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 14.515 autres équipements militaires, précise la Défense russe. Avertissements de la RussieLes livraisons d'armes occidentales à Kiev se poursuivent, pourtant Moscou avait envoyé des avertissements aux pays de l'Otan concernant ces faits. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, tout fret transportant des armes destinées à l'Ukraine sera une cible légitime pour la Russie.Récemment présent en Chine au forum La Ceinture et la Route, Le Président russe avait qualifié la dernière livraison de missiles ATACMS d’"erreur des États-Unis" qui ne serait pas capable de changer la tendance dans la zone de l'opération militaire spéciale russe. De même, "la Russie est capable de repousser les attaques de l’ATACMS", avait assuré Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse à Pékin.Le chef de la diplomatie russe avait déclaré le 17 octobre que les États-Unis dirigent la guerre contre la Russie en Ukraine.

russie

ukraine

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, donbass, m142 himars, lance-roquettes, sputnik, défense antiaérienne