Des armes provenant d’Afrique découvertes à l’exposition de trophées de guerre en Russie

2023-08-16T12:23+0200

Frans Kapofi, ministre namibien de la Défense et des Affaires des vétérans, a révélé aux journalistes ce qui l’avait le plus surpris lors de la visite de l’exposition d’armes et de matériel de guerre capturés par les militaires russes lors de l’opération en Ukraine.Le ministre a fait état de l’influence "très importante" du forum Armée-2023 sur les relations entre la Russie et son pays. Cet événement permettant aux parties de procéder à un échange d’opinions.Les relations entre les deux pays ne se limitent pas seulement au volet militaire.Consortium éducatifLa Namibie fait partie de neuf pays africains ayant signé un accord avec l’université minière de Saint-Pétersbourg permettant de créer un consortium éducatif pour la formation de spécialistes dans le secteur.Le forum militaro-technique Armée-2023 se déroule du 14 au 20 août au parc d’exposition Patriot dans la région de Moscou.Il a donné lieu à l’organisation d’une exposition de matériel de guerre, notamment otanien, saisi aux forces ukrainiennes lors de l’opération spéciale russe.

