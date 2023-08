https://fr.sputniknews.africa/20230815/des-armes-de-lotan-capturees-en-ukraine-exposees-au-forum-armee-2023---photos-1061352855.html

Des armes de l’Otan capturées en Ukraine exposées au forum Armée-2023 - photos

Une exposition de matériel de guerre, notamment otanien, saisi aux forces ukrainiennes lors de l’opération spéciale russe a été organisée en marge du forum... 15.08.2023, Sputnik Afrique

La Défense russe a annoncé aux journalistes l’ouverture d’une exposition de trophées de guerre saisis au cours des combats en Ukraine. Elle a été organisée au parc d’exposition de l’armée russe Patriot dans la région de Moscou.Une place centrale y est accordée aux armements en provenance des États-Unis et d’autres pays de l’Otan.Le matériel ukrainien largement représentéLes premières pièces de la collection datent d’août 2022. À présent, celle-ci en compte 870, essentiellement produites par le complexe militaro-industriel ukrainien: un char modernisé T-72AMT, des véhicules de transport de troupes BTR-3E et BTR-4E, des véhicules blindés Varta et Kazak, ainsi que des vedettes de patrouille saisies après la libération de Marioupol.Selon le ministère, la vedette immatriculée BG-309 a été utilisée par les nationalistes ukrainiens lors des provocations dans le détroit de Kertch et dans les eaux territoriales russes.Endoctrinement idéologique des jeunes UkrainiensUne exposition à part est consacrée au lavage de cerveau de la jeunesse ukrainienne.Le forum international Armée, qui a lieu chaque été, s'est ouvert le 14 août au parc d’exposition de l’armée russe Patriot, dans la région de Moscou. Il se déroulera jusqu’au 20 août, réunissant près de 1.500 entreprises de défense russes et 85 sociétés étrangères de sept pays.

