Armes dernier cri et autres surprises: voici ce que la Russie expose au forum Armée-2023 – images

Quelque 1.500 entreprises russes et près d’une centaine d’étrangères: cette édition du forum Armée-2023 s’annonce riche en contrats signés et en matériel... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Pour le forum Armée-2023, la Russie a préparé du matériel militaire à présenter aux participants de la 9e édition de cet événement accueillant des délégations de plus de 60 pays. En outre, près de 1.500 entreprises présenteront environ 28.000 articles militaires et à double usage.Parmi ceux-ci, plusieurs ont déjà été exposés le premier jour du forum. Petite visite avec Sputnik.1. Blindés Tigr-M dans leur modification "Mad Max"Les développeurs ont donné ce nom à ces blindés en référence aux célèbres films. Ces véhicules ont reçu une protection supplémentaire sous forme de plaques de blindage. Le ministère de la Défense en a déjà commandé un lot, selon une source de Sputnik.2. Chars T-14 Armata et T-90M ProryvRevêtus de la cape de camouflage Nakidka élaborée par Kalachnikov, leur visibilité est réduite.3. Un lanceur du missile balistique intercontinental Iars présenté pour la première fois au forum Armée-2023C'est la continuation du développement des forces de missiles stratégiques. Contrairement aux précédents, le complexe contient un missile balistique intercontinental avec des parties divisantes. Il est capable de surmonter les systèmes de défenses anti-aériennes existants. Son alimentation électrique autonome permet au complexe d’être opérationnel pendant plusieurs jours.4. Un prototype de voiture blindée sans pilote ZoubiloLe constructeur Remdizel a présenté pour la première fois un prototype du véhicule blindé sans pilote Zoubilo, conçue pour soutenir les groupes d'assaut, transporter des munitions, des marchandises et des blessés, ainsi que recharger des stations de radio et des quadricoptères.5. Un véhicule blindé Titan pour les forces aéroportées et les forces spécialesCe véhicule pèse 15 tonnes, a un moteur de 350 chevaux qui lui permet d'accélérer sur l'autoroute à 100 km/h.6. Système robotique de déminage MGR-4 Chmel (3)Cette plateforme sans pilote est conçue pour le déminage humanitaire et, selon les développeurs, sera utile, y compris dans de nouveaux territoires où non seulement des militaires, mais aussi des civils risquent leur vie chaque jour.7. Véhicule blindé BouranL'autonomie de ce véhicule est de 900 km. Son poids à vide est de 9100 kg alors que son poids brut est de 11.500 kg.En outre, quelques autres armements russes ont été exposés durant ce premier jour comme, par exemple, un hélicoptère Ka-52 Alligator aux pales repliées.

