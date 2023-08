https://fr.sputniknews.africa/20230814/cinq-blindes-ukrainiens-detruits-en-dix-minutes-un-pilote-dhelicoptere-temoigne-1061310186.html

Cinq blindés ukrainiens détruits en dix minutes: un pilote d’hélicoptère témoigne

Il y a quelques jours, un peloton d’hélicoptères a détruit en dix minutes cinq blindés ukrainiens de fabrication occidentale dans la région de Zaporojié. Cinq... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Dans le secteur d’Orekhov, une ville de la région de Zaporojié, cinq blindés ukrainiens de fabrication occidentale ont récemment été détruits en dix minutes par un peloton d’hélicoptères russes.Selon lui, le renseignement a rapporté que les Ukrainiens avaient concentré du matériel aux environs d’Orekhov. La mission a été assignée: arrêter les blindés ennemis."Les hélicoptères ont décollé pronto et ont occupé des positions dans l’attente des instructions… Dès que nous avons reçu les coordonnées, nous nous sommes avancés vers le secteur et avons commencé de détruire l’ennemi", a témoigné le pilote.Plusieurs dizaines de blindés détruits au totalIl a indiqué que son groupe était composé de trois hélicoptères: d’un Ka-52 d’attaque, d’un Mi-28 d’accompagnement et d’un Mi-8 de sauvetage.Couper une route vers la CriméeVladimir Rogov, chef de file du mouvement civique "Nous sommes ensemble avec la Russie", a fait savoir le 12 août sur Telegram qu’au cours d’une seule journée les forces ukrainiennes avaient entrepris trois séries d’attaques sur l’axe d’Orekhov."L’axe d’Orekhov du front de Zaporojié, c’est très chaud", a-t-il signalé.M.Rogov estime que l’offensive sur cet axe vise à couper le corridor terrestre reliant la Crimée au reste de la Russie.

