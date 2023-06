https://fr.sputniknews.africa/20230612/les-forces-russes-lancent-une-contre-attaque-a-la-jonction-des-regions-de-donetsk-et-de-zaporojie-1059870436.html

Les forces russes lancent une contre-attaque à la jonction des régions de Donetsk et de Zaporojié

Intervenant sur les ondes de la radio Komsomolskaïa pravda, Vladimir Rogov, chef de file du mouvement civique Nous sommes ensemble avec la Russie, a raconté la situation près du saillant de Vremevka, un endroit situé à près de 90 kilomètres au sud-ouest de Donetsk où sa région jouxte celle de Zaporojié.Il a ajouté que les fantassins sont également soutenus par l’artillerie à roquettes et à canons qui cible les positions ukrainiennes.La situation se complique par le fait que les positions contrôlées par les militaires russes se trouvent dans une dépression et les défendre sous les tirs de l’artillerie n’est pas chose facile.Contre-offensive annoncée par PoutineSamedi 10 juin, M.Zelensky a confirmé que l’Ukraine avait lancé la contre-offensive maintes fois évoquée."Des opérations de contre-offensive et défensives appropriées se produisent en Ukraine, à quel stade, je ne le dirai pas en détail", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Kiev.Un jour plus tôt, le début de la contre-offensive ukrainienne avait été évoqué par Vladimir Poutine.Le Président russe a fait savoir que grâce au courage des soldats russes et à une bonne organisation, les troupes Kiev n’ont nulle part atteint les objectifs fixés.Ce lundi 12 juin, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces russes ont repoussé trois attaques ukrainiennes dans la zone du saillant de Vremevka. L’ennemi a perdu plus de 120 militaires, deux chars et trois véhicules blindés.

