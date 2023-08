https://fr.sputniknews.africa/20230802/pres-de-925-soldats-28-drones-un-poste-de-commandement-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1061013483.html

Près de 925 soldats, 28 drones, un poste de commandement: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, l’armée russe a anéanti près de 925 militaires ukrainiens, dont 295 sur l’axe de Donetsk, y compris en repoussant des tentatives... 02.08.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0e/1059248279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8876daffbb46f07cfbfe568beae17e1.jpg

Le régime de Kiev a de nouveau essayé d’attaquer avec un drone naval un bâtiment de la marine russe escortant des bateaux civils en mer Noire, a rapporté ce 2 août le ministre russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.Cette vedette sans pilote a été promptement détectée et détruite, précise l’instance. Les faits ont eu lieu au lendemain de deux attaques du même type, toujours en mer Noire.De plus, un poste de commandement de la 15e brigade de la garde nationale de l’Ukraine a été pris pour cible dans la région de Zaporojié, près de la ville d’Orekhov.Sur la ligne de front, les forces armées ukrainiennes ont entrepris une vingtaine de tentatives d’offensive en 24 dernières heures. Ces attaques ont été toutes repoussées.Pertes humainesLors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 925 militaires ukrainiens, dont jusqu’à 295 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu plus de 210 autres dans la zone de Donetsk-Sud et plus de 220 dans la celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à une quarantaine de soldats. Enfin, jusqu’à 115 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 45 sur celui de Kherson.Armes détruitesParmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent un canon automoteur de production polonaise Krab, un système d’artillerie américain M777. De plus, on décompte un obusier D-30, trois Msta-B, ainsi que des canons automoteurs Akatsiya, Gvozdika et Bohdana.Les forces armées russes ont également intercepté 12 roquettes de HIMARS et 28 drones. Elles ont aussi réussi à raser plusieurs entrepôts de munitions et de carburant de l’armée ukrainienne.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 96 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 118 zones.

