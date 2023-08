https://fr.sputniknews.africa/20230814/les-ministres-de-la-defense-de-ces-pays-africains-participent-au-forum-armee-2023-en-russie-1061308685.html

Les ministres de la Défense de ces pays africains participent au forum Armée-2023 en Russie

Le forum militaro-technique Armée-2023 ouvre ses portes ce lundi à proximité de Moscou. Parmi les participants, les ministres de la Défense de Centrafrique, du... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Le forum international Armée, qui a lieu chaque été, s'ouvre ce lundi au parc d’exposition de l’armée russe Patriot, dans la région de Moscou. Il se déroulera du 14 au 20 août, réunissant près de 1.500 entreprises de défense russes et 85 sociétés étrangères de sept pays.Plus de 60 États ont confirmé leur participation cette année. Le ministre de la Défense du Burkina Faso se rend en Russie cette semaine pour y participer, a fait savoir à Sputnik le chargé d'affaires par intérim de la république en Russie, Bassirou Zoma. Kassoum Coulibaly, ministre de la Défense et des Anciens combattants, sera à la tête d'une délégation burkinabè, a-t-il précisé.Le ministre centrafricain de la Défense, Claude Rambeaux Bireau, avait également annoncé sa visite en Russie pour prendre part à cet événement. La Guinée sera représentée par une délégation conduite par le vice-ministre de la Défense David Haba.À ce jour, 63 États ont confirmé leur participation. Six pays envisagent d’y présenter leurs expositions nationales. Le forum coïncide avec la 11e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, prendra part à cette conférence dans le cadre de sa visite en Russie et en Biélorussie du 14 au 19 août, a annoncé son ministère.Le forum ArméeLa Défense russe entend conclure, à l'issue du forum Armée, des contrats d'un montant de plus de 4,5 milliards de dollars. L'exposition sera déployée sur une superficie de près de 300.000 mètres carrés avec plus de 28.000 unités de produits militaires et à double usage.La Russie y présentera du matériel militaire performant dont un drone bombardier, le nouveau chasseur MiG-35 et d'autres modifications d'avions et d'hélicoptères déjà connus sur le marché.

