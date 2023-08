https://fr.sputniknews.africa/20230810/une-delegation-de-ce-pays-africain-attendue-au-forum-armee-2023-a-moscou-en-aout-1061234264.html

Une délégation de ce pays africain attendue au forum Armée-2023 à Moscou en août

Une délégation de hauts responsables militaires centrafricains se rendra dans la capitale russe la semaine prochaine, a annoncé à Sputnik l’ambassadeur de la... 10.08.2023, Sputnik Afrique

Le ministre centrafricain de la Défense Claude Rambeaux Bireau envisage de se rendre en Russie la semaine prochaine. Il participera au forum international Armée-2023, a annoncé ce jeudi 10 août à Sputnik Léon Dodonou-Pounagaza, ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou.Claude Rambeaux Bireau avait annoncé à Sputnik en mai que Moscou et Bangui étaient en train de négocier la construction d’une base militaire russe en République centrafricaine. La date de son ouverture n’était pas pourtant définie, selon le ministre.Forum Armée 2023Le forum militaro-technique Armée se déroule tous les étés au parc d’expositions de l’armée russe Patriot, dans la région de Moscou. L’édition de cette année aura lieu du 14 au 20 août.Des délégations militaires de 108 pays étrangers y sont invitées. À ce jour, 63 États ont confirmé leur participation au forum. Six pays envisagent d’y présenter leurs expositions nationales, selon le site officiel du parc Patriot."Le forum coïncidera avec la 11e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, ce qui permettra aux invités et aux participants d'organiser leur travail le plus efficacement possible", note un communiqué publié sur le site.Plus de 300 événements font partie du programme scientifique et commercial du forum. Ils seront consacrés au développement des forces armées, de l’industrie de défense russe et de la coopération technique et militaire internationale.

