Coopération militaro-technique: la Russie signe des accords avec plus 40 États africains

Coopération militaro-technique: la Russie signe des accords avec plus 40 États africains

Durant la session plénière du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a entre autres détaillé la coopération dans le domaine militaire et militaro-technique avec les pays d’Afrique.Selon le Président russe, son pays développe des partenariats dans ce domaine "afin de renforcer les capacités de défense des pays du continent".Le chef de l’État russe a indiqué que ces pays étaient approvisionnés en une large gamme d'armes et d'équipements.Traces du colonialismeEt d’ajouter que les représentants des États africains participent activement aux forums et exercices militaro-techniques mis en place par la Russie, où ils se familiarisent avec les types d'armes prometteurs et l'expérience de leur utilisation.Malgré tous les avantages du développement de l'Afrique, la situation dans de nombreuses régions du continent est instable, a par contre estimé le Président russe. Selon lui, ce sont les conséquences du lourd héritage du colonialisme.À cet égard, le Kremlin offre son assistance dans la résolution des conflits dans les pays africains, ainsi que dans le domaine de la formation des militaires.

