Le sommet actuel Russie-Afrique est très important pour le producteur d’armes russe Kalachnikov et pour le pays car l’opération militaire spéciale "a clairement montré qui est l’ami de la Russie et qui est son ennemi", a déclaré le président de la compagnie, Alan Louchnikov, cité par un communiqué.Le groupe a notamment présenté des fusils d'assaut AK-100 et AK-200, la famille de fusils d'assaut Ratnik (AK-12, AK-15, AK-19), un pistolet-mitrailleur de calibre 9 mm PPK-20, des pistolets Lebedev de 9 mm, une carabine de chasse à chargement automatique MR-1 du calibre .308 Winchester ainsi que des drones d’attaque KUB et Takhyon.Selon lui, bien que le groupe Kalachnikov améliore constamment ces armes, elles restent fidèles aux principes de base de Mikhaïl Kalachnikov.

