Lors d’un échange avec Poutine, le Président burundais prône une coopération militaire approfondie

Le Président burundais compte sur l’élargissement de la coopération militaire avec la Russie, a-t-il fait savoir lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine à... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Le Burundi espère "renforcer et diversifier sa coopération sur le volet militaire" avec Moscou, a déclaré ce 27 juillet Évariste Ndayishimiye lors d’une entrevue avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg dans le cadre du Sommet Russie-Afrique.Reconnaissance pour le soutienLa Russie "a souvent soutenu le Burundi dans diverses structures onusiennes, et nous tenons à vous en remercier", a avancé Évariste Ndayishimiye.Il a également salué Poutine pour son "soutien multilatéral et polyvalent" lorsque le Burundi a été "injustement placé à l'ordre du jour politique du Conseil de sécurité à la suite de l'agression politique de divers pays".Plus tôt dans la journée, le Burundi a signé un accord avec la Russie concernant le développement des technologies nucléaires civiles.Dans le cadre du Sommet, Vladimir Poutine envisage de s’entretenir avec chacun des dirigeants africains venus à Saint-Pétersbourg. Au total, 49 pays du continent participent à cette deuxième édition, dont 17 sont représentés par des chefs d’État.

