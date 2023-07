https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-russie-et-le-burundi-signeront-des-accords-sur-le-nucleaire-annonce-poutine-1060833639.html

La Russie et le Burundi signeront des accords sur le nucléaire, annonce Poutine

Lors d'un entretien avec son homologue burundais, Vladimir Poutine a souligné des perspectives de renforcement du partenariat entre les pays et a fait savoir... 27.07.2023, Sputnik Afrique

En cette première journée du Sommet Russie-Afrique, le Président russe a tenu nombre de réunions avec des dirigeants africains, dont une avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye.Des perspectives de construction d'un partenariat entre la Russie et le Burundi existent, a souligné le chef d'État russe. Il est prévu de signer une série d'accords, notamment dans le domaine nucléaire.Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance plus rapide que l’année précédente, et il y a le potentiel de les faire augmenter, a remarqué le dirigeant russe.Les approches russes et burundaises sur la plupart des problèmes sont similaires, axées sur une interaction constructive sur le site de l'Onu, a analysé M.Poutine, avant d'ajouter:"Nous sommes reconnaissants du soutien des initiatives russes au sein des instances multilatérales et, bien sûr, nous sommes déterminés à poursuivre une interaction constructive avec vous, principalement à l'Onu".Intérêt pour le russePoutine a fait savoir qu'il y avait un intérêt croissant des Burundais pour l'apprentissage de la langue russe.84 étudiants burundais font actuellement leurs études dans des universités en Russie, mais le quota a été porté à 100. "Nous notons avec satisfaction l'intérêt croissant des Burundais pour l'apprentissage de la langue russe", a-t-il déclaré.Le Burundi est un partenaire fiable et un ami de la Russie sur le continent africain, a souligné M.Poutine.Merci à Poutine pour les céréalesLe Président du Burundi a pour sa part remercié son homologue russe pour le don de laboratoires mobiles qui vont "contribuer à améliorer la santé du peuple burundais"."Et de même pour la promesse de 100.000 tonnes de fertilisant dont nous gardons l'espoir qu'il sera concrétisé dans les prochains jours", a-t-il déclaré en s'adressant au Président russe.Évariste Ndayishimiye a également salué les projets communs à venir avec la Russie et a dit espérer le renforcement et la diversification de la coopération sur le plan militaire.La rencontre s'est terminée par l'invitation adressée à Vladimir Poutine de visiter la République du Burundi.

