https://fr.sputniknews.africa/20230727/lafrique-na-pas-dautre-voie-que-dentrer-dans-la-voie-nucleaire-selon-un-ministre-burundais-1060808026.html

L’Afrique n’a pas d’autre choix que "d'entrer dans la voie nucléaire", selon un ministre burundais

L’Afrique n’a pas d’autre choix que "d'entrer dans la voie nucléaire", selon un ministre burundais

Le Burundi signera prochainement un accord sur le nucléaire civil avec Rosatom, a déclaré à Sputnik Afrique Ibrahim Uwizeye, ministre burundais de... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T10:03+0200

2023-07-27T10:03+0200

2023-07-27T10:42+0200

burundi

afrique subsaharienne

russie

rosatom

nucléaire

centrale nucléaire

énergie nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045148488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31098965f505d2883fa1dbb17c803a88.png

Après un mémorandum d’entente et une feuille de route, le Burundi signera prochainement un accord avec Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire, a fait savoir auprès de Sputnik Afrique le ministre burundais de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. En mars, le Burundi a signé un mémorandum d’entente avec la Russie pour poursuivre les études sur les possibilités d’exploiter une centrale nucléaire. Fin mai, le pays a confirmé son intérêt pour les technologies russes, lors d’une visite du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Le futur de l'AfriqueLes technologies nucléaires sont vitales pour que l’Afrique ait de l’autosuffisance énergétique, considère le ministre: "Partant de ça, on n'a pas d'autre choix: on n'a pas une autre voie que d'entrer dans la voie nucléaire".L’Afrique subsaharienne veut "vraiment de l'énergie efficace, pour faire avancer d'autres projets". Les technologies nucléaires pourraient donner un essor dans le domaine de la santé, de l’agriculture, booster les infrastructures et les industries, rappelle le ministre.

burundi

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burundi, afrique subsaharienne, russie, rosatom, nucléaire, centrale nucléaire, énergie nucléaire