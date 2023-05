https://fr.sputniknews.africa/20230530/le-burundi-confirme-son-interet-pour-le-savoir-faire-russe-dans-le-nucleaire-civil-1059599093.html

Le Burundi confirme son intérêt pour le savoir-faire russe dans le nucléaire civil

Le Burundi souhaite créer une industrie nucléaire avec l'aide de Moscou, a annoncé à Sputnik Afrique le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, au terme de plusieurs entretiens avec le Président burundais, Évariste Ndayishimiye.Les deux pays ont réaffirmé leur attachement à la réalisation de la feuille de route sur le développement conjoint du nucléaire civil, a indiqué M.Lavrov à une question de Sputnik Afrique.Engrais russes pour l'Afrique Commentant pour Sputnik la situation autour des engrais russes bloqués en Europe et promis à l'Afrique, le ministre russe a reconnu que le Burundi et d'autres pays africains ont toujours besoin de fertilisants et qu'ils souhaitent que Moscou élargisse ses livraisons.Il a fallu attendre six mois pour envoyer au moins 20.000 tonnes au Malawi. Il y a quelques jours, un lot d'engrais est parti pour le Kenya.La Russie enverra gratuitement des engrais au Nigeria "dans un avenir proche", a précisé M.Lavrov à Sputnik.Selon lui, les pays européens s'opposent à toute initiative susceptible d'aider de quelque manière que ce soit les pays en développement, "si c'est la Russie qui accorde une telle assistance".

