Interceptés ou leurrés, les missiles américains ATACMS s’avèrent impuissants sur le front en Ukraine, estime le magazine Spectator. De toute façon, les... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Les missiles américains de longue portée ATACMS se sont révélés inefficaces en raison des contre-mesures prises par l'armée russe, écrit l’hebdomadaire britannique Spectator.De plus, il s’agit d’un nombre limité de missiles fournis jusqu'à présent, lesquels remplaçant apparemment l'ancienne version M39 équipée de bombes à fragmentation au lieu d’ogives et d’une portée réduite, précise le magazine. De son côté, Forbes a estimé que ces armes livrées étaient généralement périmées ou ayant un délai d’utilisation arrivant à expiration.En fin de compte, l’augmentation de l’aide occidentale et des livraisons à l’Ukraine davantage de missiles ne changeront pas le cours du conflit, avance Spectator. Les forces armées ukrainiennes ont échoué dans leur contre-offensive et ont reçu un coup dur, selon toujours Spectator:De son côté, Vladimir Poutine a relevé à maintes reprises le fiasco de ces actions offensives de l’armée de Kiev, tout comme le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Spectator note également que la Russie a démontré sa capacité à s'adapter à toutes les armes fournies à Kiev, allant des missiles à longue portée aux drones navals.Tout matériel militaire, fourni par l’Occident à l’Ukraine, est considéré par Moscou comme une cible légitime, a fait savoir à plusieurs reprises la Russie. C’est ce qui a été prouvé sur le terrain, la Défense russe rapportant quotidiennement la destruction de telle ou telle arme occidentale lors des combats."Erreur" de WashingtonLes livraisons de ces missiles opérationnels et tactiques ATACMS M39 d'une portée réduite de 165 kilomètres n'avaient pas annoncées précédemment.Le Président russe a qualifié la livraison de ces missiles d’"erreur des États-Unis" qui ne pourrait pas changer radicalement la situation sur la ligne de front."La Russie est capable de repousser les attaques de l’ATACMS", a-t-il signalé lors d’une conférence de presse à Pékin suite à sa participation au forum Ceinture et Route.

