Les livraisons des missiles ATACMS vont "prolonger l'agonie de l'Ukraine", dit Poutine

"Si [les États-Unis] n’avaient pas fourni d’armes, ils auraient pu dire à l’avenir: eh bien, si nous avions fourni tout ce que nous pouvions, alors la situation aurait changé, mais cela aurait entraîné des pertes inutiles. Mais, nous sommes de bons gars, nous ne l'avons pas fait. Mais ils l'ont fait, et il n'y aura aucun résultat. C'est pourquoi c'est une erreur. Et enfin pour l'Ukraine, dans ce sens, il n'y a rien de bon non plus. Non, cela ne fait que prolonger l'agonie", a déclaré Poutine.