"Beaucoup de choses que les ATACMS ne peuvent pas faire" révélées par un magazine US

"Beaucoup de choses que les ATACMS ne peuvent pas faire" révélées par un magazine US

Les missiles ATACMS livrés aux forces armées ukrainiennes par les États-Unis ne peuvent pas faire beaucoup de choses, notamment "détruire les véhicules de... 19.10.2023

2023-10-19T10:37+0200

2023-10-19T10:37+0200

2023-10-19T10:37+0200

Après de longs débats internes au sein de l’administration américaine sur l’envoi à Kiev de missiles tactiques ATACMS M39 de longue portée, ils ont finalement été livrés et sont déjà utilisés par l’armée ukrainienne.Les missiles qui peuvent causer de graves dégâts à l’ennemi ne sont cependant pas tout-puissants, selon Forbes.Autre handicap, les missiles livrés sont généralement périmés ou ayant un délai d’utilisation arrivant à expiration, affirme le magazine.Les missiles vieux de 30 ansLe système M39 est un missile balistique de deux tonnes et mesurant 3,9 mètres doté d'un moteur-fusée à poudre et d'une ogive contenant 950 sous-munitions M74 de la taille d'une grenade. Tiré par un lanceur M270 à chenilles ou par un système de fusée d'artillerie à haute mobilité à roues, ce missile des années 1990 atteint une portée allant jusqu'à 160 kilomètres sous guidage inertiel."La Russie est capable de les repousser"Vladimir Poutine a qualifié la livraison de ces missiles d’"erreur des États-Unis" qui ne pourrait pas changer radicalement la situation sur la ligne de front."La Russie est capable de repousser les attaques d’ATACMS", a-t-il signalé lors d’une conférence de presse à Pékin après sa participation au forum Ceinture et Route.

