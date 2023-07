https://fr.sputniknews.africa/20230712/washington-examine-lopportunite-denvoyer-a-lukraine-des-missiles-dune-portee-de-300-km--1060486442.html

Washington examine l’opportunité d’envoyer à l’Ukraine des missiles d’une portée de 300 km

Washington examine l’opportunité d’envoyer à l’Ukraine des missiles d’une portée de 300 km

L’administration américaine mène discrètement des débats internes sur l’envoi à Kiev de missiles tactiques de longue portée ATACMS, rapporte le New York Times ce 12 juillet en se référant à ses sources.Une portée supérieure à celle des missiles déjà livrésPour l'instant du moins, les États-Unis hésitent à envoyer à l'Ukraine un stock limité de ces missiles de l'armée, même si l'administration Biden reconnaît que les forces de Kiev éprouvent une pénurie d'autres munitions dans la contre-offensive.Selon le New York Times, l'Ukraine convoite depuis longtemps les ATACMS, qui ont une portée d'environ 305 kilomètres, soit environ 64 kilomètres de plus que les missiles fournis par la France et la Grande-Bretagne.Un jour plus tôt, l’intention de livrer à Kiev des missiles de longue portée Scalp a été annoncée par Emmanuel Macron.Une décision "erronée"Une source militaire française a précisé en marge du sommet que les premiers missiles avaient été livrés en même temps que le Président l’annonçait.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a qualifié la décision de Paris d’erronée, ajoutant qu’elle "était lourde de conséquences pour la partie ukrainienne" parce qu’elle obligerait Moscou à "prendre des contre-mesures". Il a signalé que la livraison de ces missiles n’aurait pas d’impact sur le déroulement des opérations militaires.Les ATACMS sont des missiles de longue portée guidés développés par la société américaine Lockheed Martin. Ils peuvent être tirés par des lance-roquettes multiples comme les M270 MLRS et M142 HIMARS, déjà fournis à l’Ukraine. Les missiles des dernières versions peuvent frapper des cibles à une distance de 310 kilomètres avec une précision d’un mètre. Lockheed Martin a annoncé que depuis les années 1980, environ 4.000 ATACMS avaient été fabriqués.

