Top-10 des pays subsahariens les plus attractifs aux investisseurs

Parmi les pays subsahariens, c’est l’Afrique du Sud qui devrait être la plus attractive pour les investisseurs dans un avenir proche, indique un rapport du cabinet d’audit KPMG intitulé "Faire des affaires en Afrique subsaharienne".Sur ce podium d’attentes de futurs investissements, on trouve aussi la Nigeria et la Tanzanie. Selon l’enquête menée par KPMG, 50% des gens se tournent vers l'Afrique du Sud et environ 30 % disent: "Faisons des affaires au Nigeria".Il s’agit de l’analyse basée sur les précédents investissements et acquisitions réalisés dans la région, d’après KPMG.Succès et perspectives de la régionL’Afrique subsaharienne continue d’être un marché attractif pour les investisseurs, principalement en raison de son abondance en ressources naturelles et des valorisations d’actifs relativement attractives par rapport aux marchés plus développés et à moindre risque, indique le cabinet d’audit.Selon les Nations unies, l'Afrique est estimée détenir environ 30%, 12% et 8% du capital mondial respectivement des réserves minérales, celles de pétrole et de gaz naturel. La région possède des gisements impressionnants d'or, de diamants, de platine, de cobalt et d'uranium, avec l’Afrique du Sud, le Botswana et la République démocratique du Congo comme d’importants producteurs.Le Nigeria brille comme le plus grand producteur de pétrole du continent et le 12e au monde, sans parler de son importante réserve de gaz naturel, de charbon et de minerai de fer. L’Angola le suit de près en tant que deuxième producteur de pétrole en Afrique et le 13e au monde.En 2022, les principaux secteurs d’affaires dans la région ont été l’énergie, des mines et des services financiers, avec un montant total de transactions de plus de 10,4 milliards de dollars, poursuit KPMG. En tête de la liste, l’Afrique du Sud a réussi à conclure cinq des dix plus grandes transactions de la région. Deux d’entre elles provenaient du Nigeria, tandis que la Tanzanie, le Cameroun et l'Angola occupaient chacun une place dans la liste des 10 meilleurs.Quant aux domaines qui seraient les plus attractifs au cours des deux prochaines années, le cabinet d’audit en cite l’industrie pétrolière et gazière, les biens de consommation, le secteur minier, les technologies financières et l’industrie chimique.

