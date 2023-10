https://fr.sputniknews.africa/20231021/ce-pays-subsaharien-devrait-entrer-dans-le-top-5-des-economies-mondiales-vers-2075-1062983153.html

Ce pays subsaharien devrait entrer dans le top 5 des économies mondiales vers 2075

2023-10-21T18:30+0200

Le Nigeria est en train de devenir une force économique importante sur la scène mondiale, qui peut atteindre la 5e place mondiale en termes du PIB d’ici 2075, indique la banque américaine d’investissement Goldman Sachs dans un rapport intitulé "Le chemin vers 2075".Selon ces évaluations, ce pays subsaharien ne sera devancé que par la Chine, l’Inde, les États-Unis et l’Indonésie. Vers 2050, le Nigeria se retrouvera parmi les 15 premières économies mondiales, se classant à la 14e place.En effet, le Nigeria est déjà la plus grande économie d’Afrique, avec un PIB actuel de 477 milliards de dollars. Il semble être bien placé pour jouer un rôle clé dans l’économie mondiale en raison de sa population en expansion, de sa richesse en ressources naturelles, de son secteur technologique en plein essor et de son engagement en faveur du changement économique. L’Égypte devrait se ranger à la septième place.La perspective d’une croissance démographique rapide dans des pays comme le Nigeria, le Pakistan et l’Égypte implique que – avec des politiques et des institutions appropriées – ces économies pourraient devenir parmi les plus grandes au monde, conclut Goldman Sachs.Un écart avec le top 3Cependant, même si l’Indonésie, le Nigeria et le Pakistan devraient se classer respectivement quatrième, cinquième et sixième dans le classement du PIB en 2075, chacun de ses pays devrait représenter moins d’un tiers du poids économique de la Chine, de l’Inde et des États-Unis.En effet, le PIB de la Chine devrait s’élever à 57.000 milliards de dollars, celui de l’Inde à 52.500 milliards de dollars, devançant légèrement le PIB américain (51.500 milliards de dollars). Quant à l’Indonésie et le Nigeria, leurs indices devraient être respectivement à la hauteur de 13.700 et 13.100 milliards de dollars.Ces chiffres représentent les prévisions des PIB réels selon les données de 2021.

