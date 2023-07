https://fr.sputniknews.africa/20230711/ce-pays-sera-la-2eme-economie-mondiale-dici-2075-1060479363.html

Ce pays sera la 2ème économie mondiale d'ici 2075

Ce pays sera la 2ème économie mondiale d'ici 2075

Grâce à sa population grandissante et son développement technologique, l'Inde sera la deuxième plus grande économie mondiale d'ici à une cinquantaine d'années... 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T21:12+0200

2023-07-11T21:12+0200

2023-07-11T21:12+0200

inde

économie mondiale

puissance

asie

population

technologies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/0d/1045726819_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_5b0cbec43a1b85552f5422cd6d2d4e8e.jpg

L'économie indienne dépassera non seulement le Japon et l'Allemagne, mais aussi les États-Unis au cours des cinquante prochaines années, d’après une analyse de Goldman Sachs.Le pays asiatique occupera ainsi la deuxième place mondiale d'ici 2075, juste derrière la Chine, selon ces pronostics.Cette montée en puissance sera favorisée non seulement par l'augmentation de la population, mais aussi par le développement actif de l'innovation et de la technologie, l'augmentation des investissements en capital et l'accroissement de la productivité du travail. Manque de main d'œuvre fémininePour réussir, l'Inde doit augmenter le taux de participation de la population active, en particulier pour les femmes, car le principal risque de baisse serait si le taux d'activité n'augmentait pas, poursuit l’analyste.Selon M.Sengupta, le taux d'activité en Inde a diminué au cours des 15 dernières années, parce que celui des femmes est nettement inférieur à celui des hommes.L'Inde fait partie des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghaï, dans laquelle elle détient le deuxième PIB le plus élevé et est le second pays avec une forte population après la Chine. C’est le troisième pays le plus vaste derrière la Russie (1er) et la Chine (2e). Le PIB indien en janvier-mars a augmenté de 6,1 % en glissement annuel. Selon les résultats de l'année en cours, l'économie du pays devrait croître de 7,2%.

inde

asie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

inde, économie mondiale, puissance, asie, population, technologies