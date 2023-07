https://fr.sputniknews.africa/20230710/qui-fait-partie-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-1060457888.html

Qui fait partie de l’Organisation de coopération de Shanghaï?

Qui fait partie de l’Organisation de coopération de Shanghaï?

Début juillet, l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) a accueilli un 9e membre: l’Iran. Retrouvez dans cette infographie de Sputnik les informations... 10.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-10T20:07+0200

2023-07-10T20:07+0200

2023-07-10T20:07+0200

infographies

multimédia

organisation de coopération de shanghai (ocs)

iran

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0a/1060457349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae647e676e6744016c90f3fa52386a5e.png

L’OCS a été fondée le 15 juin 2001 à Shanghaï. Elle regroupait au début six pays: la Russie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Chine, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. En 2017, l’Inde et le Pakistan s’y sont greffés. Le 4 juillet, l’adhésion officielle de la République islamique d’Iran a été annoncée lors du 23e sommet de l’organisation sous la présidence de l’Inde.

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

multimédia, organisation de coopération de shanghai (ocs), iran, international, инфографика