Un record de la production pétrolière dans ce pays d’Afrique subsaharienne

Le Nigeria a enregistré en septembre une croissance de la production de l'or noir, selon la Commission nigériane de réglementation du pétrole.

afrique subsaharienne

nigeria

pétrole

opep

économie

production petrolière

prévisions

La production journalière au Nigeria a atteint en septembre en moyenne 1,35 million de barils de pétrole brut, soit 14% de plus par rapport au mois d’août, a annoncé la Commission nigériane de réglementation du pétrole.Ce chiffre constitue la meilleure performance du pays depuis janvier 2022, précise la commission.Malgré cette croissance, la production pétrolière du pays est en-dessous du quota d'environ 1,8 million de barils par jour fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), indique le quotidien local The Punch.C’est en partie lié au vandalisme des oléoducs et aux vols du pétrole, a affirmé début octobre Heineken Lokpobiri, ministre des Ressources Pétrolières du pays, à Bloomberg TV.Un potentiel pétrolierLe Nigeria se classe en tête de liste des plus grands producteurs d’or noir du continent africain établie par le portail économique Trading Economics. À l’échelle mondiale, il occupe la 14e place.Dans le même temps, le ministre a affirmé que l’industrie pétrolière de son pays pouvait doubler sa production sans aucun investissement. Selon lui, le pays a pour ambition de dépasser le niveau des deux millions de barils par jour vers la fin de 2023 et au premier trimestre 2024.

