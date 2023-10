https://fr.sputniknews.africa/20231020/militariste-et-mensonger-une-ex-analyste-du-pentagone-commente-un-discours-de-biden-1062950129.html

Les propos sur l’aide urgente à Israël et à l’Ukraine émis le 19 octobre par le Président Biden, ont été à la fois militaristes, menaçants et mensongers, a déclaré à Sputnik la lieutenant-colonel à la retraite Karen Kwiatkowski, ancienne analyste du ministère américain de la Défense.Selon l'ex-analyste, cette allocution du Président US, conçue comme un plaidoyer passionné en faveur d'Israël et de l'Ukraine, semble également avoir été préenregistrée. Pour elle, cela ne serait pas une surprise, compte tenu de la propension du Président Biden, âgé de 80 ans, à faire des déclarations publiques truffées de gaffes.Des mensonges proférés par le Président US?Lors de son discours, M.Biden a déclaré à la nation que "l'armée ukrainienne avait repris 50% du territoire initialement pris par la Russie".En effet, la contre-offensive ukrainienne lancée début juin et dont on a beaucoup parlé s'est rapidement heurtée à de solides défenses et champs de mines russes. Selon un récent bilan, le régime de Kiev a perdu plus de 90.000 soldats, 557 chars et près de 1 900 véhicules blindés.Des troupes US impliquées en Ukraine et Israël?Mme Kwiatkowski attire l'attention sur un fait pas anodin: le discours martial de M.Biden s'est terminé par les mots "Que Dieu protège nos troupes". Pourtant d'habitude, c'est "God Bless America" (Dieu bénisse l'Amérique).L’ex-analyste du Pentagone note que le Président a souligné à quel point il était formidable que, dans ces guerres, que les États-Unis soutiennent, leurs soldats n’ont pas à mourir pour les Ukrainiens et les Israéliens.Alimenter vaille que vaille les conflits, un retour sur investissementLe 19 octobre, M.Biden s’était engagé dans son discours à envoyer une demande de budget d'urgence au Congrès pour garantir le financement d'Israël et de l'Ukraine, et qualifiant l'aide supplémentaire apportée au régime de Kiev d'"investissement intelligent" qui rapporterait des dividendes aux générations futures. Cette demande de financement supplémentaire pourrait porter sur 60 milliards de dollars d'aide à l’Ukraine et 40 milliards de dollars d'aide à Israël, ainsi qu'à Taïwan et à la frontière américano-mexicaine.Pourtant, il ne parle pas du sort des quelque 3,8 milliards de dollars que les États-Unis fournissent à Israël chaque année en aide militaire, insiste Mme Kwiatkowski.Selon Joe Biden, ce financement est nécessaire pour "financer les besoins de l'Amérique en matière de sécurité nationale".Et de rappeler que le Président ne dit rien sur le fait que le système de sécurité intégré de premier ordre israélien n'a pas fonctionné il y a deux semaines, permettant une attaque majeure du Hamas dans le sud.Se déclarer défenseur des libertés, mais aider les pays où celles-ci sont bafouéesMme Kwiatkowski a pointé du doigt l'étrange comportement de M.Biden, qui a soutient les pays où les libertés sont bafouées alors que les États-Unis affirment être un "phare de la liberté".

