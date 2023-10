https://fr.sputniknews.africa/20231020/aide-a-lukraine-et-israel-la-diplomatie-russe-reagit-sur-linvestissement-intelligent-de-biden-1062936981.html

Aide à l'Ukraine et Israël: La diplomatie russe réagit sur l'"investissement intelligent" de Biden

Aide à l'Ukraine et Israël: La diplomatie russe réagit sur l'"investissement intelligent" de Biden

Dans son allocution envers la nation le 19 octobre, le Président américain a fait savoir que l’aide à l’Ukraine et à Israël était un "investissement... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T09:22+0200

2023-10-20T09:22+0200

2023-10-20T09:22+0200

russie

international

ministère russe des affaires étrangères

maria zakharova

demande

joe biden

états-unis

investissements

ukraine

israël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0c/1060495808_195:0:3212:1697_1920x0_80_0_0_003ca1665de1ccd477c892b763c868a3.jpg

Washington trompe le monde depuis longtemps sous couvert de lutte pour la liberté et la démocratie, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en commentant les récents propos de Joe Biden sur l’aide à l’Ukraine.Selon elle, les guerres ont toujours représenté un "investissement intelligent" pour les États-Unis, car elles n'ont pas eu lieu sur le territoire américain, et Washington ne s'est jamais soucié des coûts et retombées économiques sur les autres."Comme on dit, il n'y a rien de personnel, ce sont juste les affaires", a souligné la porte-parole de la diplomatie russe.Demande d’urgenceLe Président américain s'est adressé le 19 octobre aux Américains depuis la Maison Blanche et a déclaré qu’il enverrait une demande de budget d’urgence au Congrès pour financer Israël et l'Ukraine. Selon lui, il s’agit d’un "investissement intelligent", qui portera ses fruits pour la sécurité des États-Unis "pendant des générations".

russie

états-unis

ukraine

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, international, ministère russe des affaires étrangères, maria zakharova, demande, joe biden, états-unis, investissements, ukraine, israël, aide, aide financière