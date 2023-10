https://fr.sputniknews.africa/20231020/lethiopie-refusee-dacces-a-la-mer-rouge-par-ses-trois-pays-voisins-selon-bloomberg-1062950387.html

L'Éthiopie refusée d’accès à la mer Rouge par ses trois pays voisins, selon Bloomberg

Djibouti, la Somalie et l'Érythrée ont refusé à l’Éthiopie l’accès à la mer Rouge. Le Premier ministre éthiopien a récemment décrit cet accès comme étant un... 20.10.2023, Sputnik Afrique

afrique

ethiopie

somalie

erythrée

djibouti

mer rouge

accès

refus

Après la Somalie et l'Érythrée, Djibouti a rejeté la demande d'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, rapporte Bloomberg.De son côté, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui souhaitait que son pays bénéficie d'un accès direct à un port de la mer Rouge, a récemment identifié cet accès comme étant un objectif stratégique pour son pays et a averti que l’incapacité à le sécuriser pourrait conduire à un conflit à l’avenir.D’après Bloomberg, lors d'une conférence télévisée, il a appelé à des pourparlers avec les pays voisins et a suggéré qu'ils puissent recevoir des parts dans le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne en échange de participations similaires dans leurs ports.De plus, le Premier ministre a également fait référence au guerrier abyssin du XIXe siècle, Ras Alula Abanega, qui avait dit que la mer Rouge était la "frontière naturelle" de l'Éthiopie.L'Érythrée a depuis qualifié les commentaires du dirigeant éthiopien d'"excessifs" et a déclaré que "l'affaire a laissé perplexe tous les observateurs concernés". Tandis que le ministre d’État aux Affaires étrangères de la Somalie, Ali Omar, a déclaré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays étaient "sacro-saintes et ne pouvaient faire l'objet d'aucune discussion".La perte d’accèsL'Éthiopie a perdu son accès direct à la mer depuis 1993 lorsque l'Érythrée a accédé à son indépendance. La principale route commerciale de l'Éthiopie suit désormais les routes qui relient la capitale, Addis-Abeba, au port de Djibouti. L'Éthiopie a également des frontières communes avec le Soudan et le Kenya, qui ont tous deux un accès à la mer.

