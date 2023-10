https://fr.sputniknews.africa/20231019/russie-chine-que-signifie-ce-rapprochement-pour-lafrique-1062928314.html

Russie-Chine: que signifie ce rapprochement pour l’Afrique?

Russie-Chine: que signifie ce rapprochement pour l’Afrique?

Le bombardement d’un hôpital à Gaza est un crime de guerre, selon le docteur en droit international Marius Mensah qui a décortiqué pour Sputnik les... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T15:50+0200

2023-10-19T15:50+0200

2023-10-19T15:50+0200

vladimir poutine

forum «la ceinture et la route» à pekin

conflit israélo-palestinien

palestine

russie

chine

rapprochement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/12/1062887766_0:189:2967:1857_1920x0_80_0_0_0bf6563eee81f8ba6d6a5195604ac4cf.jpg

Le docteur en droit international béninois Marius Mensah a commenté à l’intention de Sputnik les sujets soulevés par Vladimir Poutine lors du forum "Ceinture et Route" à Pékin, à savoir le bombardement de l’hôpital de Gaza, la création d’un État palestinien indépendant ou encore le rapprochement entre la Russie et la Chine.Hôpital de Gaza: crime de guerre qu’on ne peut pas tolérerD’entrée de jeu, ce spécialiste du droit international et du droit humanitaire a déclaré que le premier protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 protégeait les universités sanitaires et interdisait de les bombarder ou de les attaquer en aucun cas.Bien que les attaques contre des hôpitaux ne soient pas, selon lui, rares dans l’histoire, "ce sont des crimes de guerre qu’on ne peut pas tolérer", a-t-il signalé avant d’ajouter que c’était une tragédie qui se passait sous nos yeux.Il estime que le Conseil de sécurité de l’Onu dont la Russie, la Chine et les États-Unis sont membres a un rôle à jouer pour éviter les tragédies de cette sorte.État palestinien indépendantEn lien avec l’actuel conflit israélo-palestinien, l’expert a soutenu la création d’un État palestinien indépendant, l’idée prônée par de nombreux dirigeants, dont le Président Poutine.Mais là aussi, il faut que "le Conseil de sécurité, en commun accord avec l’UE et les organisations régionales s’attellent pour trouver une solution diplomatique".Un rapprochement russo-chinois bénéfique pour l’AfriqueUne attention spéciale a été accordée au récent forum "Ceinture et Route" et au rapprochement entre la Russie et la Chine, "une bonne nouvelle pour l’Afrique"."Car le Président russe Poutine et le Président Xi Jinping appellent à sauvegarder l’équité internationale et la justice. C’est un message on ne peut plus clair vu l’injustice de l’architecture économique mondiale qui parfois pénalise les pays en développement dont beaucoup sont en Afrique", explique Marius Mensah.L’initiative "Ceinture et Route" est, selon lui, bénéfique pour l’Afrique parce qu’elle vise à moderniser l’économie mondiale, l’économie africaine comprise."C'est une initiative qui apporte beaucoup d'opportunités pour les pays africains évidemment, beaucoup d'opportunités d'investissement, beaucoup d'occasions, que ce soit sur le plan numérique, infrastructurel ou éducationnel."Dans ce contexte, il faut que l’Afrique trouve son chemin entre les deux géants, chinois et russe.Conflit en UkraineMarius Mensah n’a pas manqué de s’exprimer sur le conflit en Ukraine pour lequel il ne voit pas de solution militaire."La solution militaire ne peut pas être une solution durable parce que cela ne fera qu’empirer la situation, prolonger la souffrance des peuples."C’est la raison pour laquelle il faut que "les deux parties viennent à la table des négociations et que les chefs d’États puissent essayer de trouver une solution, une sortie de crise".Une réponse symétrique au PentagoneEntre-temps, la Russie va patrouiller l’espace aérien dans la zone neutre au-dessus de la mer Noire avec des avions équipés de système Kinjal, ce qui est, selon l’expert, une réponse symétrique au déploiement par le Pentagone d’un groupe d’assaut amphibie de 4.000 Marines au large d’Israël.

palestine

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, forum «la ceinture et la route» à pekin, conflit israélo-palestinien, palestine, russie, chine, rapprochement