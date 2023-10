https://fr.sputniknews.africa/20231018/attaque-contre-un-hopital-a-gaza-des-manifestations-massives-dans-le-monde-musulman---videos-1062895998.html

Attaque contre un hôpital à Gaza: des manifestations massives dans le monde musulman - vidéos

Des manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes du Moyen-Orient dénonçant l’attaque contre l'hôpital baptiste Al-Ahli dans la ville de Gaza, tuant au... 18.10.2023, Sputnik Afrique

En réponse à la mort d’au moins 500 personnes à la suite d’une frappe survenue mardi sur un hôpital baptiste de la bande de Gaza, des milliers de musulmans sont descendus le soir dans les rues, dans plusieurs pays.TunisieAinsi, des centaines de manifestants se sont rassemblés mardi devant l'ambassade de France à Tunis, réclamant le renvoi des ambassadeurs français et américain. L'événement a réuni des figures de l'opposition et des représentants de la société civile. Ils ont notamment scandé des slogans hostiles au Président français Emmanuel Macron."Les Français et les Américains sont les alliés des sionistes", ont crié les manifestants en colère devant le siège de l'ambassade de France au centre de Tunis, a constaté l'AFP. "Le renvoi de l'ambassadeur est un devoir", "pas d'ambassade américaine sur le territoire tunisien" ont-ils scandé.La Tunisie a abrité, de 1982 à 1994, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat après son départ du Liban. Elle soutient toujours la cause palestinienne. Le Président tunisien Kais Saied a qualifié de "crime" une normalisation avec Israël.MarocDes Marocains se sont rassemblés devant le Parlement à Rabat à l'appel du Groupe d'action nationale pour la Palestine et l'Initiative marocaine de soutien (une ONG). Ils ont scandé des slogans appuyant la Cause palestinienne et brandi le drapeau palestinien, ainsi que des banderoles soutenant l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", rapporte l'agence Anadolu.Lors d’une allocution, le coordinateur de l'Initiative marocaine de soutien, Rashid Flouli, a souligné la nécessité d'agir pour soutenir la Palestine et mettre fin à tout type de normalisation avec Israël. CisjordanieDes Palestiniens se sont également rassemblés notamment à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie, appelant à la démission de Mahmoud Abbas, Président de l'Autorité. Des heurts ont éclaté dans les rues de la ville entre manifestants et forces de sécurité.Les manifestants ont scandé "Le peuple veut la chute du président" et "Dégage", constate l'AFP. Mauritanie, Iran, JordanieEn Mauritanie, des centaines de personnes en colère ont manifesté devant l'ambassade américaine à Nouakchott. Elles ont brandi des drapeaux palestiniens et exigé "la fin des massacres commis par Israël dans la Bande de Gaza", rapporte l'agence Anadolu.Les manifestants ont appelé à ce qu'"Israël soit tenu pour responsable des massacres commis depuis le début de l'agression contre Gaza". La police a été déployée autour de l'ambassade sans entrer en contact avec les protestataires. À Téhéran, des manifestants ont scandé "Mort à la France et à l'Angleterre", en lançant des œufs sur l'enceinte de l'ambassade de France. Des dizaines de personnes ont également tenté de pénétrer dans l’enceinte de l’ambassade d’Israël à Amman, en Jordanie, rapporte l’AFP.Au moins 500 personnes ont été tuées mardi soir dans un tir sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. De son côté, l'armée israélienne a attribué la frappe à un tir de roquette raté par l'organisation palestinienne Jihad islamique*, alliée du Hamas.Israël doit fournir des images satellites pour prouver sa non-implication dans l'attaque, a pour sa part déclaré la diplomatie russe.*Organisation terroriste interdite en Russie

