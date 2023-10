Les Palestiniens accusent Tsahal d'avoir frappé un hôpital à Gaza faisant plus de 200 morts

https://fr.sputniknews.africa/20231017/les-palestiniens-accusent-tsahal-davoir-frappe-un-hopital-a-gaza-faisant-plus-de-200-morts-1062882721.html

Une frappe visant l'hôpital Al-Ahly à Gaza a fait plus de 200 morts ce mardi 17 octobre, selon les autorités de l'enclave. Ces dernières accusent l'armée... 17.10.2023, Sputnik Afrique

"Entre 200 et 300" personnes sont mortes "dans un bombardement ayant touché l'enceinte de l'hôpital Al-Ahly", situé dans le centre-ville de Gaza, et "des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres", a annoncé le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.De nombreuses vidéos de l'attaque et de ses conséquences sont publiées sur les réseaux sociaux.Le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé un "massacre" et décrété un deuil national de trois jours.Pour sa part, le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a déclaré "ne pas encore disposer de tous les détails". Par la suite, Tsahal a reporté la responsabilité de la tragédie sur le groupe Jihad islamique*.Manifestations à Ramallah et AmmanAprès l'attaque, des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Ramallah réclamant le départ du chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux.Dans le même temps, des manifestants à Amman, capitale jordanienne, ont tenté de pénétrer dans l'ambassade d'Israël.Plus tard dans la soirée, Al Arabiya et AP ont rapporté que le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas s'était retiré de la réunion avec Joe Biden, le roi Abdallah II de Jordanie et le Président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi programmée pour le 18 octobre.Peu après la frappe, l'Egypte, la Turquie, le Qatar ou encore le Canada ont condamné un "acte de barbarie" et "un massacre". Le Hamas a pour sa part appelé ses partisans dans le monde entier à manifester pour dénoncer "le génocide" du peuple palestinien dans la bande de Gaza.* Organisation terroriste interdite en Russie

