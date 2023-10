https://fr.sputniknews.africa/20231018/le-rapprochement-entre-pekin-et-moscou-est-un-signal-fort-pour-lafrique-selon-un-militant-nigerien-1062911045.html

Le rapprochement entre Pékin et Moscou est un signal fort pour l’Afrique, selon un militant nigérien

Le rapprochement entre Pékin et Moscou est un signal fort pour l'Afrique, selon un militant nigérien

Vladimir Poutine a participé au forum Ceinture et Route, qui fête cette année son 10ᵉ anniversaire. À l'issue de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, il s'est exprimé devant la presse sur différents sujets d'actualité.

Le rapprochement entre Pékin et Moscou est un signal fort pour l’Afrique, selon un militant nigérien Vladimir Poutine a participé au forum Ceinture et Route, qui fête cette année son 10ᵉ anniversaire. À l’issue de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, il s’est exprimé devant la presse sur différents sujets d’actualité. Le militant nigérien Abdoulaye Nabaloum commente les déclarations du Président russe.

"Je salue la volonté de Vladimir Poutine à promouvoir la paix contrairement au modèle américain dont le sport favori est de créer des foyers de tensions et de créer le chaos et de créer des guerres partout dont le seul but pour eux, c'est d’en profiter pour vendre les armes, profiter pour exploiter les ressources impunément", déclare Abdoulaye Nabaloum, militant nigérien, membre fondateur de l’association Action pour la Souveraineté des Peuples.Retrouvez également dans cette émission:- Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en géopolitique, sur le discours de Vladimir Poutine et l’attaque contre un hôpital de la bande de Gaza.- Marius Mensah, docteur béninois en droit international, sur le discours de Vladimir PoutineNotre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Vladimir Poutine suggère comment l’Ukraine pourrait entamer des négociations avec la Russie.- L’équipe de football du Kenya qui frôle l’exploit contre la Russie.- l’Afrique du Sud deviendra la plus grande économie africaine en 2024 selon un rapport.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

