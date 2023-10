Poutine et Xi négocient à Pékin

https://fr.sputniknews.africa/20231018/poutine-et-xi-negocient-a-pekin-1062885853.html

Les négociations russo-chinoises, avec la participation des deux Présidents, ont débuté à Pékin. Si besoin est, Vladimir Poutine et Xi Jinping pourront... 18.10.2023

forum «la ceinture et la route» à pekin

russie

chine

vladimir poutine

xi jinping

négociations

échanges commerciaux

Les délégations russe et chinoise conduites respectivement par Vladimir Poutine et Xi Jinping ont commencé à Pékin. Une rencontre des deux Présidents en tête-à-tête pourra avoir lieu si besoin est.Vladimir Poutine s’est rendu en Chine sur invitation de Xi Jinping et a déjà pris la parole lors du forum intitulé "Ceinture et Route".Déclarations du Président russeLe dirigeant russe a signalé lors des négociations qu’"une coordination étroite en matière de politique étrangère est particulièrement demandée" dans les conditions actuelles compliquées, une coordination caractérisant la coopération entre la Russie et la Chine.Vladimir Poutine a notamment déclaré que la Russie et la Chine, tout comme la plupart des pays, partageaient la volonté d’une coopération d’égal à égal basée sur le respect du droit de chaque État à son propre modèle de développement.Il s’est félicité du fait que la Chine réalisait avec succès son projet "Ceinture et Route".Le Président russe a sollicité tous les pays intéressés à participer au développement de la route maritime du Nord sur laquelle la navigation sera prochainement possible toute l’année.Selon lui, de nouvelles voies ferrées qui seront construites en Russie et d’autres projets eurasiens pourront former un réseau logistique uni.Il a ajouté que les échanges commerciaux entre les deux pays au cours de ces 12 derniers mois avaient déjà atteint 200 milliards de dollars et que d’ici la fin de l’année leur montant augmenterait davantage encore.Relations d’affaires et amitié personnelleXi Jinping a signalé pour sa part que les deux pays approfondissaient invariablement leur confiance politique mutuelle et entretenaient une coopération stratégique intense.Il a également ajouté que Pékin était prêt à travailler avec Moscou afin de défendre la justice internationale. Il a en outre fait état de bonnes relations d’affaires et d’une solide amitié personnelle entre lui et son homologue russe.

forum «la ceinture et la route» à pekin, russie, chine, vladimir poutine, xi jinping, négociations, échanges commerciaux