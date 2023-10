Le lance-roquettes multiple russe à munitions thermobariques TOS-2: en quoi est-il si effrayant?

https://fr.sputniknews.africa/20231019/le-lance-roquettes-multiple-russe-a-munitions-thermobariques-tos-2-en-quoi-est-il-si-effrayant-1062930916.html

La Russie commence l’utilisation d’une arme modernisée contre l’Ukraine, à savoir le lance-roquettes multiple à munitions thermobariques TOS-2 Tossotchka... 19.10.2023, Sputnik Afrique

Cette semaine, une nouvelle arme ayant fait son entrée dans l'arsenal militaire de la Russie et qui a fait ses preuves sur le front ukrainien. Une vidéo publiée par le ministère de la Défense montre le déploiement d'un lance-roquettes multiple à munitions thermobariques TOS-2, surnommé Tossotchka, dans la zone de conflit. L'arme a anéanti une formation de troupes ukrainiennes retranchées.Qu'est-ce que le TOS-2 et qu'est-ce qui le rend si dangereux pour l'infanterie ennemie et les véhicules légèrement blindés?Le TOS-2 est la dernière version des systèmes d'armes russes tirant des munitions thermobariques, dont la première, le TOS-1 Bouratino, a été développée dans les années 1970 et utilisée pendant l'intervention militaire en Afghanistan dans les années 1980.Différence entre le TOS-1 et le TOS-2Alors que le TOS-1 et son successeur le TOS-1A Solntsepek sont tous deux montés sur un châssis de char T-72, le TOS-2 est quant à lui monté sur des camions militaires tout-terrain Ural à roues 6x6.Son châssis à roues le rend plus mobile que ses prédécesseurs à chenilles. En outre, le TOS-2 est beaucoup plus léger et pesant seulement 20 tonnes contre 46 tonnes pour le TOS-1A.Le nouvel équipement de guerre électronique confère au TOS-2 un certain degré de protection contre les armes de précision ennemies, et son système de contrôle de tir automatisé embarqué offre une augmentation substantielle de la précision.Le TOS-2 ne nécessite pas non plus de véhicule de chargement car ce système d'arme dispose d'une grue de chargement intégrée.La portée du projectile du TOS-2Le nouveau type de munitions utilisé permet au Tossotchka d'atteindre des cibles sur une plus grande distance. Plus concrètement, le TOS-1A peut lancer un projectile thermobarique à une distance allant jusqu'à 6 kilomètres au maximum, alors que le TOS-2 peut voler à une distance d'au moins 10 kilomètres (voire jusqu'à 14-15 kilomètres, à en croire certains experts militaires).Autre progrès notable, le TOS-1A peut incendier une zone allant jusqu'à 40.000 mètres carrés, une salve complète du TOS-2 a la capacité d’embraser une zone de 60.000 mètres carrés.Les munitions thermobariques utilisées par le TOS-2 font de ce système d'arme un outil parfait pour éliminer l'infanterie ennemie, tant à découvert que retranchée, pour nettoyer les fortifications ennemies et anéantir les véhicules ennemis légèrement blindés.Combien de lance-roquettes thermobariques possède la Russie?Le nombre exact de systèmes TOS-1 et TOS-2 dont dispose actuellement la Russie est difficile à évaluer sur la seule base de sources ouvertes, surtout dans le contexte du conflit ukrainien en cours où les autorités préfèrent rester discrètes sur le sujet.En 2018, cependant, un média russe avait rapporté à l'époque que l'armée russe devait recevoir "plus de 70" systèmes d'armes TOS-1A.

