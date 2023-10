https://fr.sputniknews.africa/20231005/des-points-fortifies-de-kiev-rases-par-des-lrm-russes-solntsepek--video-1062566578.html

Des points fortifiés de Kiev rasés par des LRM russes Solntsepek – vidéo

Des points fortifiés de Kiev rasés par des LRM russes Solntsepek – vidéo

La Défense russe a diffusé une séquence présentant des lance-roquettes multiples Solntsepek en action dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine. Suite... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Des systèmes de lance-roquettes multiples TOS-1A Solntsepek ont éliminé des fortifications et des points d’appui de l’armée ukrainienne se trouvant dans une zone forestière sur l’axe de Koupiansk.Une vidéo, partagée par le ministère russe de la Défense, montre ces complexes en action contre l’ennemi.Les Solntsepek quittent leurs positions camouflées et se dirigent vers leurs positions de tir d’où elles se mettent en action contre leurs cibles désignées.La mission a été réalisée avec l’appui d’un drone de reconnaissance qui a contrôlé les frappes et leurs conséquences.Le TOS-1 SolntsepekLe système TOS-1 Solntsepek est un lance-roquettes lourd à 24 tubes de 220 mm qui utilise des munitions incendiaires. Développé en Union soviétique dans les années 1980, il est basé sur un châssis de char T-72. La version TOS-1 Bouratino est entrée en service en 1987, et la version TOS-1A Solntsepek en 2001.Le TOS-1 a été conçu pour frapper les fantassins, l'équipement, les bâtiments, les bunkers et fortifications, ainsi que les véhicules légers. La portée des roquettes est de 5 à 6 km selon les versions.

