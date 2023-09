https://fr.sputniknews.africa/20230919/des-saboteurs-ukrainiens-souffles-par-des-lance-roquettes-multiples-russes-sur-le-dniepr--video-1062211756.html

Des saboteurs ukrainiens soufflés par des lance-roquettes multiples russes sur le Dniepr – vidéo

La Défense russe a diffusé une séquence montrant la neutralisation de groupes de saboteurs de l’armée ukrainienne. Ces derniers ont tenté de traverser le... 19.09.2023, Sputnik Afrique

Des systèmes de lance-roquettes multiples Solntsepek ont neutralisé des groupes de saboteurs ukrainiens qui entreprenaient de traverser le fleuve Dniepr, a fait savoir le ministère russe de la Défense ce 19 septembre.L’ennemi a été frappé à l’aide des armes mentionnées et n’a pu atteindre son but de se retrancher sur des îles du fleuve, avec pour objectif ensuite de débarquer sur la rive gauche du Dniepr contrôlée par la Russie.Une vidéo diffusée par l’instance montre la scène.Lorsque les complexes ont atteint leurs cibles, des détonations se sont produites.La Défense russe note que les munitions thermobariques de ces armes produisent des explosions volumétriques caractéristiques, clairement visibles sur la séquence.Le TOS-1 SolntsepekLe système TOS-1 Solntsepek est un lance-roquettes lourd à 24 tubes de 220 mm qui utilise des munitions incendiaires. Développé en Union soviétique dans les années 1980, il est basé sur un châssis de char T-72. La version TOS-1 Bouratino est entrée en service en 1987, et la version TOS-1A Solntsepek en 2001.Le TOS-1 a été conçu pour frapper les fantassins, l'équipement, les bâtiments, les bunkers et fortifications, ainsi que les véhicules légers. La portée des roquettes est de 5 à 6 km selon les versions.Les projectiles thermobariques du Solntsepek mêlent à la fois des effets thermiques, des ondes de choc et de dépression. Ces armes contiennent tantôt un liquide, tantôt une fine poudre qui s'enflamme au contact de l'air de façon à "accoler" plusieurs charges explosives. Lors du tir, une première explosion ouvre le réservoir de la bombe à une certaine hauteur, dispersant son contenu. La deuxième explosion provoque une combustion de l'air. La bombe brûle ainsi l'oxygène qui se trouve dans le périmètre de l'explosion: la température peut grimper à près de 3.000 degrés Celsius (soit 1,5 à 2 fois plus qu'une bombe conventionnelle).

