Un drone kamikaze Lancet détruit un obusier américain M777 dans le Donbass – vidéo

Les militaires russes du groupement Dniepr ont anéanti un système d’artillerie de production américaine à l’aide d’un drone kamikaze Lancet dans le Donbass, selon une vidéo diffusée ce 13 septembre par la Défense russe.La position de l’obusier a été préalablement repérée par les opérateurs de drones de reconnaissance aérienne, a précisé l’instance.Sur la séquence, on voit un drone de reconnaissance détecter l’armement camouflé, puis l’ajustage du drone Lancet, suivi d’une frappe et d’une explosion.La Défense russe publie régulièrement des vidéos montrant le travail des drones Lancet anéantir les équipements ennemis. L’efficacité de ces engins est particulièrement reconnue, non seulement par l’armée russe mais aussi par les militaires ukrainiens. Le portail polonais Interia les a baptisés "superdrones" et affirment qu'il sont un "véritable fléau" pour les soldats ukrainiens et qu'ils "font peur aux équipages" des blindés ukrainiens. Kiev a avoué ne pas avoir d’équivalent de ce type d’engins qui représentent une menace constante sur le front. Peu après, le constructeur russe Rostec a annoncé ses plans de multiplier la production de ces aéronefs de douze kilos, capables de frapper dans un rayon d’action de 70 kilomètres.En outre, le gouvernement russe a annoncé le 12 septembre vouloir augmenter considérablement la production générale de divers drones dans les prochaines années.

