Un nouveau système de lance-roquettes russe frappe un groupe d'Ukrainiens – vidéo

Pour la première fois, l’armée russe a testé en action son nouveau système de lance-roquettes surnommé Tossotchka sur le front ukrainien. Sputnik s'est procuré... 17.10.2023, Sputnik Afrique

Une unité de lance-roquettes desservant le système TOS-2 "Tossotchka" des troupes de protection chimique et biologique a détruit un groupe d'infanterie ukrainien dans une des zones fortifiées lors de l'opération militaire spéciale, a appris Sputnik auprès de la Défense russe.L'équipage a réalisé un tir avec un projectile thermobarique à longue portée et a frappé le groupe avec succès, a précisé le ministère.Un nouveau systèmeLe TOS-2 est un lance-roquettes multiple russe à munitions thermobariques surnommé Tossotchka. Il est basé sur un châssis 6x6 de camion militaire Ural-63704-0010 à roues. Les spécialistes de protection chimique et biologique apprécient ses performances techniques et tactiques. Il dispose de 18 tubes de lancement pour roquettes de 220 mm. Ce système est utilisé pour bombarder les bâtiments, les bunkers et les fortifications de campagne à l'aide de ses munitions thermobariques ou incendiaires.Le Tossotchka est une version plus légère, moins chère et plus mobile du système TOS-1. Il a été présenté en juin 2020 lors du Défilé de la Victoire à Moscou (fête commémorant la victoire dans la Seconde Guerre mondiale). Les nouveaux systèmes commencent déjà à être utilisés dans les troupes, qui procèdent à des essais. En cas de succès, les TOS-2 entreront massivement en service.

