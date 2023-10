https://fr.sputniknews.africa/20231019/la-bielorussie-veut-resserrer-les-liens-avec-ce-pays-dafrique-centrale-1062926544.html

La Biélorussie veut resserrer les liens avec ce pays d’Afrique centrale

La Biélorussie veut resserrer les liens avec ce pays d’Afrique centrale

La Biélorussie voudrait s’appuyer sur la Guinée équatoriale pour se projeter vers le marché africain. Des transferts de technologies et la création d’une base... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T14:49+0200

2023-10-19T14:49+0200

2023-10-19T14:49+0200

afrique subsaharienne

biélorussie

guinée équatoriale

agriculture

partenariat

économie

alexandre loukachenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/18/1055351250_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_bc254d1d23da6ac7923303a7054d2d1f.jpg

Porte d’entrée vers l’Afrique. La Biélorussie veut accentuer ses partenariats avec la Guinée équatoriale en vue de crée une base de production commune, a déclaré le Président Alexandre Loukachenko. Minsk est prêt à transférer des technologies au pays d’Afrique centrale pour y parvenir.Alexandre Loukachenko a souligné que les deux pays travaillaient déjà de manière intensive pour renforcer leur relation économique. Une commission permanente mixte sur la coopération commerciale et économique s’est ainsi tenue ce 18 et 19 octobre pour discuter d’agriculture, de sécurité alimentaire, de tourisme, de santé ou encore d’éducation.Intérêts pour l’AfriqueCe n’est pas la première fois que la Biélorussie fait une incursion économique en Afrique. Minsk est déjà en discussion avec le Zimbabwe, avec lequel il a tissé des liens dans le domaine agricole. Les machines-outils biélorusses permettent notamment de mécaniser l’agriculture zimbabwéenne, dans un partenariat gagnant-gagnant.1.800 tracteurs et environ 80 moissonneuses-batteuses biélorusses ont déjà été livrés, alors que le Zimbabwe a connu des récoltes de blé record qui permettent désormais de songer à exporter. Le partenariat pourrait encore se renforcer, donnant une chance au pays africains de devenir une "plaque tournante" sur leur continent pour la distribution des biens biélorusses, comme l’avait affirmé le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du commerce international, Frederick Shava.En début d’année, Minsk avait plus largement annoncé vouloir étendre sa présence diplomatique sur le continent. Une manière de rééquilibrer sa politique étrangère, alors que le pays s’est éloigné de ces partenaires d’Europe occidentale et d’Amérique du nord.

afrique subsaharienne

biélorussie

guinée équatoriale

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, biélorussie, guinée équatoriale, agriculture, partenariat, économie, alexandre loukachenko