Minsk souhaite renforcer sa présence diplomatique en Afrique

La Biélorussie prévoit d'étendre sa présence diplomatique en Afrique. L’annonce a été faite ce 27 mars par le ministre biélorusse des Affaires étrangères Sergueï Aleïnik après les négociations avec son homologue zimbabwéen Frederick Shava.M.Aleïnik a rappelé que Minsk avait auparavant réduit sa présence diplomatique dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord et l'avait renforcé dans les États du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Océanie.Le ministre a noté qu’un plan d’action a été élaboré et approuvé pour le développement de la coopération entre la Biélorussie et le Zimbabwe. Il comprend 65 projets dans divers domaines, notamment le commerce, la coopération économique, la coopération industrielle, l'agriculture, la médecine, l'industrie légère et exploitation minière.Selon M.Aleïnik, les deux pays ont convenu que Harare soutiendrait Minsk lors du vote sur l'inclusion de la Biélorussie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, qui se tiendra en juin. En retour, Minsk entend soutenir la candidature de Harare pour l'inclusion du Zimbabwe parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité en 2027-2028.Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères a indiqué que lors de sa visite en Biélorussie, il prévoyait de rencontrer le Président Alexandre Loukachenko et le Premier ministre Roman Golovtchenko, ainsi que de visiter "d'importantes entreprises industrielles".

