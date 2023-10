https://fr.sputniknews.africa/20231018/largentine-officialise-sa-demarche-dadhesion-a-la-banque-des-brics--1062894571.html

L’Argentine officialise sa démarche d’adhésion à la banque des BRICS

Le 18 octobre, le Président argentin Alberto Fernandez, accompagné de plusieurs responsables, a visité le siège de la Nouvelle banque de développement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Shanghai, a annoncé la présidence argentine.Il a rencontré la présidente de la banque Dilma Rousseff à laquelle il a remis la demande d’adhésion argentine.Pour sa part, Dilma Rousseff a déclaré que c'était "une grande joie de recevoir au siège de la Banque le Président de l'Argentine, qui a présenté sa demande d'adhésion devant être examinée par le Conseil d'administration".Une banque pour des projets d'infrastructure et de développement durableLa Nouvelle banque de développement a été lancée par les BRICS en 2015 dans le but de mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de croissance durable dans les pays membres et dans d'autres pays en plein essor.Depuis 2021, la banque s’élargit en accueillant le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et devrait prochainement intégrer l'Uruguay.L’institution a déjà approuvé des financements d’un montant total de 32,8 milliards de dollars visant 96 projets dans les domaines des transports, de l’alimentation en eau, de la protection de l’environnement, des énergies vertes, des infrastructures sociales et numériques.L’Argentine intégrera officiellement les BRICS le 1er janvier 2024, tout comme l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran.L’élargissement du groupe avait été annoncé par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’une conférence de presse conjointe des dirigeants des cinq pays.

