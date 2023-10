https://fr.sputniknews.africa/20231013/lafrique-du-sud-recoit-100-millions-de-dollars-des-brics-pour-des-projets-durables-1062771938.html

L’Afrique du Sud reçoit 100 millions de dollars des BRICS pour des projets durables

L’Afrique du Sud reçoit 100 millions de dollars des BRICS pour des projets durables

L'Afrique du Sud recevra un prêt de 100 millions de dollars de la banque des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pour réaliser des projets d’infrastructures durables, a annoncé ce vendredi 13 octobre la Nouvelle Banque de développement (NDB).Ces fonds vont alimenter les projets en lien avec les énergies propres et renouvelables, des infrastructures numériques (réseaux haut débit étendus à travers le pays) et sociales (y compris habitations abordables, logements étudiants et soins de santé privés), précise la banque des BRICS. Cela permettra de soutenir le développement socio-économique de l'Afrique du Sud, de faire face au changement climatique et d’améliorer la qualité des services de santé.Il s’agit du deuxième prêt dans le cadre de la coopération entre les deux institutions, rappelle la banque NDB. Le premier prêt de 300 millions de dollars a été dédié aux énergies renouvelables.Selon Madame Boitumelo Mosako, directrice générale de la DBSA, ce partenariat est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Pour elle, le nouvel accord est "une étape positive vers un avenir plus durable et plus prospère pour l'Afrique du Sud et son peuple".Une banque pour des projets d'infrastructure et de développement durableLa Nouvelle Banque de développement a été lancée par les BRICS en 2015 dans le but de mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de croissance durable dans les pays membres et dans d'autres pays en plein essor.Depuis 2021, la banque s’élargit en accueillant le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et devrait prochainement intégrer l'Uruguay.L’institution a déjà approuvé des financements d’un montant total de 32,8 milliards de dollars visant 96 projets dans les domaines des transports, de l’alimentation en eau, de la protection de l’environnement, des énergies vertes, des infrastructures sociales et numériques.

