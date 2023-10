https://fr.sputniknews.africa/20231016/moscou-et-leglise-orthodoxe-russe-sinvestissent-dans-lhumanitaire-en-afrique-1062846351.html

Moscou et l’Église orthodoxe russe s’investissent dans l’humanitaire en Afrique

La Russie prévoit d’ouvrir des orphelinats et des centres humanitaires pour distribuer de l’eau ou des médicaments aux populations d’Afrique, a déclaré Maria... 16.10.2023, Sputnik Afrique

Main tendue. Les collaborations entre Moscou et l’Afrique s’étendent bien au-delà des secteurs économiques ou technologiques: la Russie songe désormais à s’investir dans l’humanitaire. Avec l’aide de l'Église orthodoxe russe, des orphelinats et des centres pour distribuer de l’eau et des médicaments pourraient bientôt voir le jour sur le continent, a ainsi expliqué Maria Lvova-Belova, commissaire aux Droits de l'enfant auprès de la présidence russe.En plus des cours pour apprendre à lire, écrire et compter, un enseignement informatique sera aussi dispensé dans certaines structures, a ajouté Maria Lvova-Belova. Trois projets seront mis en œuvre au Kenya et un au Congo.La responsable a souligné que l’aide humanitaire aux enfants ne devait pas dépendre de considérations politiques. La Russie se tient notamment prête à fournir une assistance pour les enfants dans la bande de Gaza, si une demande en ce sens est faite, a-t-elle précisé.Aide de l'ÉgliseL’Église orthodoxe russe s’investit déjà dans des missions humanitaires dans certains pays d’Afrique. Le métropolite Léonide de Klin avait récemment annoncé la construction d'écoles, d'hôpitaux et d'un centre religieux en Ouganda. L'Église orthodoxe vieille-ritualiste russe a également apporté une aide caritative dans le pays en avril.La Maison russe de Bangui avait pour sa part organisé un événement pour les orphelins centrafricains en mars. Cette même institution avait été visée par une tentative d’attentat contre son principal responsable trois mois auparavant, ce qui ne l’a pas empêché de venir en aide aux enfants démunis de Centrafrique.Dans un but humanitaire, Moscou insiste aussi depuis plusieurs mois pour livrer gratuitement des engrais et des céréales aux pays africains dans le besoin, alors que ces denrées ont du mal à circuler en raison des sanctions occidentales. Des livraisons seront organisées d’ici la fin de l’année à destination de six pays du continent figurant sur la liste du Programme alimentaire mondial, avait indiqué récemment le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

