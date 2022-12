https://fr.sputniknews.africa/20221219/leglise-orthodoxe-russe-va-construire-un-centre-religieux-des-ecoles-et-des-hopitaux-en-ouganda-1057315515.html

L'Église orthodoxe russe va construire un centre religieux, des écoles et des hôpitaux en Ouganda

En visite au Maroc à l'occasion du 90e anniversaire de la plus ancienne église orthodoxe russe en Afrique, l'exarque du patriarche russe pour le continent noir...

À l'occasion du 90e anniversaire de la plus ancienne église orthodoxe russe basée en Afrique, l’institution religieuse a fait part de ses perspectives de développement sur le continent.Samedi 17 décembre, l'exarque du patriarche russe en Afrique, le métropolite Léonide de Klin, s’est rendu au Maroc pour célébrer le 90e anniversaire de l'église de la Sainte-Résurrection, la plus ancienne des trois églises orthodoxes russes en activité dans ce pays africain.Il a également annoncé des projets de construction d'écoles, d'hôpitaux et d'un centre religieux en Ouganda.Premiers ecclésiastiques africains ordonnésCe déplacement au Maroc est la troisième visite du métropolite Léonide en Afrique en tant qu'exarque. Auparavant, il s'était rendu en Ouganda en mai de cette année, puis en Égypte en juin.Notamment, lors de sa visite au Maroc, le métropolite a ordonné deux ecclésiastiques africains d'Ouganda et de la République centrafricaine lors d'une liturgie, pour la première fois de l'histoire de l'Église orthodoxe russe.À l'occasion de cette visite d'un ecclésiastique russe, le consul général de Russie à Casablanca, Oleg Prokhorov, a remercié le roi Mohammed VI du Maroc pour sa politique étrangère équilibrée et son engagement dans les relations maroco-russes.Il a signalé à Sputnik que la visite du métropolite au Maroc était très importante pour la diaspora russe locale, estimée à quelque 4.000 personnes."Nous sommes toujours prêts à accueillir des envoyés de l'Église orthodoxe russe… Surtout un événement comme la visite de l'exarque africain. Nous l'avons attendue avec impatience", a déclaré le diplomate.

