L’attitude des Marocains envers les Russes reste chaleureuse, selon le consul russe à Casablanca

L’attitude des Marocains envers les Russes reste chaleureuse, selon le consul russe à Casablanca

Le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine n’a pas changé le point de vue des Marocains sur la Russie et la communauté russe. Ils restent... 19.12.2022, Sputnik Afrique

Selon lui, y contribue l’activité des dirigeants marocains avec le roi Mohammed VI. "Dans les affaires internationales, ils s’en tiennent à une position très pondérée et bien pensée, mettant l’accent sur le développement de relations de bon voisinage mutuellement avantageuses avec la Russie."A contrario, les relations entre les communautés russes et ukrainiennes au Maroc se sont détériorées, mais les forces de l’ordre sont parvenues à museler des attaques extrémistes ukrainiennes contre les Russes sur les réseaux sociaux.L’espoir d’une normalisationIl a indiqué qu’au sein de la diaspora ukrainienne se trouvent des personnes comprenant que le dialogue devait être poursuivi."Il y a, en effet, un certain mécontentement et de l’incompréhension. Néanmoins les gens maintiennent des contacts et des relations. J’espère que tout ira bien au fur et à mesure que la question sera réglée", a-t-il conclu.

