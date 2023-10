https://fr.sputniknews.africa/20231015/lintelligence-artificielle-et-des-drones-pour-rechercher-les-personnes-disparues-en-russie-1062816646.html

L’intelligence artificielle et des drones pour rechercher les personnes disparues en Russie

Des technologies de l’intelligence artificielle (IA) et des drones sont utilisés par l’association Lisa Alerte pour rechercher les personnes disparues en... 15.10.2023, Sputnik Afrique

En Russie, les bénévoles de Lisa Alerte, association spécialisée dans la recherche et le sauvetage des personnes disparues, ont commencé à utiliser les technologies de l’intelligence artificielle, a annoncé à Sputnik Grigori Sergeev.Ainsi, les drones prennent des photos, et les réseaux les analysent ensuite. Il s’agit de la première utilisation au monde de ces technologies dans le secteur civil et non militaire, a-t-il ajouté.Ces réseaux de neurones artificiels ont été spécialement conçus pour Lisa Alerte, selon Grigori Sergeev.Fondée en 2010, Lisa Alerte réunit aujourd’hui plus de 30.000 bénévoles. L’association a su trouver plus de 160.000 personnes disparues en Russie depuis des années.

