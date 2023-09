https://fr.sputniknews.africa/20230929/la-russie-pourra-bientot-surveiller-jusqua-500000-drones-dans-le-ciel-grace-a-cette-technologie-1062437286.html

La Russie pourra bientôt surveiller jusqu'à 500.000 drones dans le ciel grâce à cette technologie

La Russie pourra bientôt surveiller jusqu'à 500.000 drones dans le ciel grâce à cette technologie

Basée sur l'intelligence artificielle, une technologie russe en cours d’élaboration offrira une capacité de surveillance simultanée jusqu’à 500.000 drones... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T15:10+0200

2023-09-29T15:10+0200

2023-09-29T15:10+0200

drone

russie

surveillance

industrie

production

intelligence artificielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1c/1062407491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba9b9ab77f9063571cd3728d991daf.jpg

Des scientifiques russes ont développé une nouvelle technologie pouvant suivre jusqu'à 500.000 drones opérant simultanément dans le ciel, a indiqué à Sputnik le service de presse de l'Initiative nationale technologique (NTI).Basé sur l’intelligence artificielle, ce dispositif permettra d’évaluer l’état et la position des drones, précise-t-il dans un communiqué. Le lancement du prototype expérimental est prévu pour fin 2023, lequel devrait être officiellement approuvé en 2024.Cette innovation répond ainsi à la demande technologique afin de renforcer les systèmes de contrôle des véhicules aériens sans pilote, compte tenu de leur nombre en une hausse constante:En conformité avec la stratégie nationale de développement de drones, leur nombre sur le marché russe devrait dépasser 180.000 unités d’ici 2030. Pour cette raison, nous devons être doté d’un système de traitement de données capable de supporter un tel nombre de drones, poursuit l’instance. Autre exemple, ce nouveau dispositif sera en mesure de détecter rapidement toutes les déviations possibles en rapport à la mission de vol convenue, les entrées en zone interdite et les approches dangereuses entre appareils.Ce système de surveillance aura la capacité également de garantir un délai de réponse approprié aux faits repérés, allant jusqu'à des millisecondes, note-t-il.Un coup de fouet pour les dronesEn effet, la Russie intensifie ses efforts visant à renforcer sa production de drones. En septembre, le gouvernement russe a annoncé la mise en place d’une stratégie nationale. Au cours des sept prochaines années, le pays envisage de pratiquement doubler le volume du marché russe de ces engins lourds et moyens.Huit centres de recherche et de production de drones doivent être créés en Russie. Le premier centre scientifique et de production régionale des drones civils avait déjà été ouvert dans la région de Samara.La production de drones à Moscou a plus que quadruplé ces derniers temps, a fait savoir en juillet Sergueï Sobianine, maire de la capitale, ajoutant que cette industrie ne cesse de se développer.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

drone, russie, surveillance, industrie, production, intelligence artificielle